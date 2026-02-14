تشكيل قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إنتر ميلان ويوفنتوس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني.

خط الوسط: هنريكي، باريلا، زيلينسكي، ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز، تورام.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي، مكيني، ميريتي.

خط الهجوم: كونسيساو، جوناثان، يلدز.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.