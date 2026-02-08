إنتر ميلان يسحق ساسولو بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزا كاسحا على فريق ساسولو بنتيجة 5-0، على ملعب ديل تريكولور، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر ميلان كل من يان بيسيك وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز ومانويل أكانجي ولويس هنريكي في الدقائق 11 و28 و50 و53 و88 من عمر اللقاء.

ويهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 58 في صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد ساسولو عند النقطة 29 ليحتل المركز الـ 11.

أعلن كريستيان تشيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي الذي خاض به مواجهة مضيفه ساسولو، مساء اليوم الأحد، على ملعب ديل تريكولور، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ساسولو ضد الإنتر

تشكيل إنتر ميلان الرسمي أمام ساسولو

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: لويس هنريكي – بيتار سوتشيتش – بيوتر زيلينسكي – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتيني