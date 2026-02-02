قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

سلسلة لا تتوقف.. إنتر ميلان يواصل أرقامه المميزة في الدوري الإيطالي بـ11 فوزا متتاليا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
منتصر الرفاعي

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية ونتائجه المميزة هذا الموسم بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب كريمونيسي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب جيوفاني زيني ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في افتتاح التسجيل للنيراتزوري مبكرًا في الدقيقة 16 مستغلًا تمريرة متقنة من فيديريكو ديماركو، قبل أن يعزز تقدم إنتر بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح للضيوف بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول كريمونيسي العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي الصلب لإنتر ميلان حال دون تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الفريق، ليحسم النيراتزوري المواجهة بثنائية نظيفة ويواصل مسيرته الناجحة في الكالتشيو.

أرقام مميزة لإنتر ميلان هذا الموسم

ويقدم إنتر ميلان موسمًا استثنائيًا على صعيد النتائج، حيث حصد 55 نقطة من 23 مباراة في الدوري الإيطالي، متربعًا على صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن غريمه آي سي ميلان.

كما نجح الفريق في التأهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا، وبلغ الدور التالي من بطولة كأس إيطاليا، بينما ودع منافسات السوبر الإيطالي.

وعلى صعيد النتائج المحلية، واصل الإنتر سلسلة انتصاراته بتحقيق الفوز في آخر 11 مباراة بالكالتشيو، على حساب فرق كريمونيسي، بيزا، أودينيزي، ليتشي، بارما، بولونيا، أتالانتا، جنوى، كومو، إضافة إلى الفوز مجددًا على بيزا، إلى جانب التعادل مع نابولي، محافظًا على سجله القوي دون هزيمة.

صدارة مستحقة

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يحتل آي سي ميلان المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ليواصل النيراتزوري مشواره بثبات نحو الحفاظ على الصدارة وتحقيق أرقام لافتة هذا الموسم.

إنتر ميلان كريمونيسي لاوتارو مارتينيز بيوتر زيلينسكي

