مي سليم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وتألقت مي سليم بإطلالة شتوية أنيقة كاجوال، وارتدت جاكيت وردي وليجن أسود، وحذاء جلد أسود طويل.

مي سليم

وتحدثت الفنانة مى سليم عن دورها فى مسلسل “روج اسود” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

وقالت مى سليم فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: إنها تجسد شخصية تدعى ريم ضمن أحداث المسلسل وهى فتاة تعيش العديد من الأزمات وإن القصة مستوحاة من الواقع لذلك الدور تطلب مذاكرة دقيقة حتى يظهر بالشكل المطلوب ويكون بسيط للمشاهدين.

وأضافت مي: “إن هذا الدور أرهقها بشكل كبير لأنه يكشف عن فتاة تعيش فى معاناة مستمرة لذلك تطلب الأمر منها أن تبذل مجهودًا كبيرًا شكلًا وموضوعًا، معلقة: “شخصية ريم هتوجع قلب الجمهور فى كل لقطة اكتر من قبلها وهيروحوا معاها لحاجة أصعب وخرجت مكتئبة”.

وعن المشاهد الأصعب بالنسبة لها، قالت مي إنه برغم أن الدور كان صعب للغاية بشكل عام إلا أنني استمتعت به وشعرت بالإرهاق أثناء المشاهد التى تبرز معاناتها بشكل واضح خاصة أنها تعرضت للسرقة ضمن الأحداث.