تأييد حكم الإعدام لـ المتهمة بإنهاء حياة صغار قرية دلجا وزوجها في المنيا
بعد المؤبد ضد قاتله .. أسرة شاب تطلق الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم | صور
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي
جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح
استقالة جراسيا من تدريب واتفورد بعد عودته لسبب صادم
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مي سليم تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية

سارة عبد الله

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وتألقت مي سليم بإطلالة شتوية أنيقة كاجوال، وارتدت جاكيت وردي وليجن أسود، وحذاء جلد أسود طويل.

وتحدثت الفنانة مى سليم عن دورها فى مسلسل “روج اسود” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

وقالت مى سليم فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: إنها تجسد شخصية تدعى ريم ضمن أحداث المسلسل وهى فتاة تعيش العديد من الأزمات وإن القصة مستوحاة من الواقع لذلك الدور تطلب مذاكرة دقيقة حتى يظهر بالشكل المطلوب ويكون بسيط للمشاهدين. 

وأضافت مي: “إن هذا الدور أرهقها بشكل كبير لأنه يكشف عن فتاة تعيش فى معاناة مستمرة لذلك تطلب الأمر منها أن تبذل مجهودًا كبيرًا شكلًا وموضوعًا، معلقة: “شخصية ريم هتوجع قلب الجمهور فى كل لقطة اكتر من قبلها وهيروحوا معاها لحاجة أصعب وخرجت مكتئبة”.

وعن المشاهد الأصعب بالنسبة لها، قالت مي إنه برغم أن الدور كان صعب للغاية بشكل عام إلا أنني استمتعت به وشعرت بالإرهاق أثناء المشاهد التى تبرز معاناتها بشكل واضح خاصة أنها تعرضت للسرقة ضمن الأحداث.

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

إمام عاشور

مع ابنته.. إمام عاشور يواصل التدريب منفردا داخل النادي الأهلي

ارسنال

أرسنال يسعي لحسم قمة لندن لبلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين

الزمالك

المركب هتغرق .. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

