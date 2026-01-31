مي سليم ضحية سرقة أعضائها في مسلسل روج أسود رمضان 2026

تشارك النجمة مي سليم في منافسات موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "روج أسود"، المقرر عرضه عبر قناتي النهار والمحور، حيث تقدم من خلاله تجربة درامية اجتماعية إنسانية صعبة، تتناول واحدة من القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع، وهي سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، في طرح يتقاطع بشكل مباشر مع الواقع.

وتجسد مي سليم خلال أحداث مسلسل "روج أسود" شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش مع والدتها وتعاني من ظروف معيشية صعبة، تتعرض للخداع والغدر من زوجها الذي يسرقة كليتها، ويتركها لتعيش بعد ذلك مآساة كبيرة، حيث تستند هذه الأحداث إلى قصة حقيقية وقعت بالفعل حسبما كشف مؤلف العمل سابقاً، وتعود القصة امرأة ضحت من أجل زوجها وتبرعت له بجزء من كبدها لإنقاذه من الموت، إلا أنه غدر بها وقام بطردها من المنزل.

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.

وعلى الصعيد الغنائي، كانت مي سليم قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “تراكمات” خلال شهر نوفمبر الماضي عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن إخراج عبد الله صبري، وتدور فكرة الأغنية في إطار درامي، يعكس تراكمات الألم التي تمر بها المرأة بعد وصول علاقتها العاطفية إلى طريق مسدود.