عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر شوال 2026 وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، مع غروب شمس يوم الخميس المقبل 19 مارس 2026، عبر عدد من اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى اللجنة الرئيسية بمرصد حلوان والتي تتولى عملية رصد الهلال وتقديم الرؤية إلى دار الإفتاء والتي تكون هي المنوطة بعملية إعلان موعد هلال شهر شوال 2026 وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم تحديد موعد بدء شهر شوال 2026 وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال عدد من اللجان الموزعة على مستوى الجمهورية، إذ إن هناك 7 لجان لاستطلاع هلال شهر شوال بالمحافظات، وسيتم التنسيق بينها مع لجنة حلوان الرئيسية، وتجمع اللجان من ممثلي دار الإفتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية وهيئة المساحة المصرية وممثلين من أهالي القري التي يوجد بها الرصد.

وتستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

