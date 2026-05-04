طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.. شهية ولذيذة

خلية النحل بالجبنة من المعجنات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير خلية النحل بالجبنة



● 4 كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● رشة ملح

● رشة سكر

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● كوب لبن

● ماء حسب الاحتياج

للحشوة:

● جبنة فيتا

● كزبرة خضراء

● فلفل حار

● فلفل ألوان

للوجه:

● زبدة

● ثوم



طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة



تخلط مكونات العجينة في العجانة ثم تترك العجينة حتى تختمر

ثم تقطع وتشكل على شكل كرات وتفرد

ثم تخلط حشوة الجبنة وتكور وترص في صنية مدورة

في طاسة يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف الكزبرة

ثم يدهن بها وجه العجين وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم