الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تشتري آيفون.. أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة

قبل ما تشتري آيفون .. اعرف أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة
قسم التكنولوجيا

هاتف آيفون الذكي الأشهر في العالم، يعد محط اهتمام الكثيرين من محبي التقنية بشكل عام، ومع كل إصدار يتم الكشف عنه رسمياً تتجه الأنظار للحصول عليه، لذلك عليك معرفة أسعار قائمة إصداراته بشكل دوري.

سواء كنت ترغب في شراء هاتف آيفون جديد أو مستعمل، عليك أولاً التأكد من أنه معفي من الضريبة أم لا، وفي حالة شراء هاتف جديد عليك أن تعرف قيمة الضريبة والرسوم الجمركية المفروضة عليه، حتى لا يتعرض الهاتف للإيقاف تماماً.

الأسعار الجديدة لضريبة ورسوم آيفون الجمركية

iPhone 17 Pro Max رسومه 31228 جنيهاً

 Apple iPhone 17 Pro رسومه 26303 جنيهاً

 Apple iPhone Air رسومه 24408 جنيهاً

iPhone 17 رسومه 18135 جنيهاً

iPhone 16 Pro Max رسومه 25935 جنيهاً

 iPhone 16 Pro رسومه 21757 جنيهاً

 iPhone 16 Plus رسومه 18705جنيهاً 

 iPhone 16 رسومه 17400 جنيهاً

iPhone 15 Pro Max رسومه 23095 جنيهاً

iPhone 15 Pro رسومه 19945 جنيهاً

iPhone 15 Plus رسومه 16598 جنيهاً

iPhone 15 رسومه 14748 جنيهاً

iPhone 14 Pro Max رسومه 20044 جنيهاً.

iPhone 14 Pro رسومه 18213 جنيهاً.

iPhone 14 Plus رسومه 14768 جنيهاً

iPhone 14 رسومه 13681 جنيهاً

iPhone 13 Pro Max رسومه 15515 جنيهاً

iPhone 13 Pro رسومه 12612 جنيهاً

iPhone 13 رسومه 9117 جنيهاً

iPhone 13 Miniرسومه 7976 جنيهاً

iPhone 12 Pro Max رسومه 11224 جنيهاً

iPhone 12 Pro رسومه 9157 جنيهاً

iPhone 11 Pro Max رسومه 5916 جنيهاً

iPhone 11 رسومه 3350 جنيهاً

كيف تعرف أن هاتفك عليه ضريبة ورسوم جمركية ؟

1-آيفون

من الإعدادات (Settings)، ثم عام (General)، واختر حول (About)، ستجد رقم IMEI.

2- أندرويد

عن طريق إدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI، أو عبر الإعدادات (Settings)، ثم حول الهاتف (About Phone)، و الحالة (Status)، ستعثر على  رقم IMEI.

3- الهواتف العادية

بإدخال الرمز *#06#، سيظهر لك رقم IMEI مباشرة.

طريقة سداد الضريبة والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟

1- تحميل تطبيق “تليفوني”

لأندرويد من خلال جوجل بلاي  عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا، ولـ آيفون عبر أب ستور   عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا.

ادخل رقم IMEI الخاص بهاتفك، وفي حالة كانت عليك رسوم جمركية سيكون عليك سدادها.

2- عليك الذهاب لبوابة مصر الرقمية، وعمل حساب وكلمة سر، وبعد الانتهاء مباشرة، ستعود للتطبيق مرة أخرى وتسجل دخول الحساب اللذي دشنته لتسدد الرسوم.

3- عن طريق بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية، ستدفع الضريبة وسيعمل هاتفك في ثواني بكامل كفائته وهو معفي من أي رسوم أخرى.

وفي حالة كنت قادماً من الخارج لمصر وبحوذتك هاتفك جديداً لم يستخدم داخل الأراضي المصرية من قبل، يمكنك عبر المنفذ الجمركي تسجيل هاتفك الذكي بكل سهولة، واستخدامه واجراء المكالمات فوراً، وبدون أي تكاليف إضافية.

