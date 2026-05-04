الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذر من ظاهرتين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد ويكون مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الجديدة 26 13
6 أكتوبر 25 13
بنها 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
بلطيم 20 15
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 25 16
السويس 27 16
العريش 20 14
رفح 21 13
رأس سدر 25 15
نخل 26 14
كاترين 22 09
الطور 28 16
طابا 25 14
شرم الشيخ 28 18
الغردقة 26 17
الإسكندرية 20 15
العلمين 20 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 25 13
رأس غارب 28 19
سفاجا 29 19
مرسى علم 30 22
شلاتين 32 23
حلايب 30 22
أبو رماد 30 22
مرسى حميرة 31 21
أبرق 31 22
جبل علبة 31 22
رأس حدربة 30 22
الفيوم 25 14
بني سويف 25 13
المنيا 26 13
أسيوط 26 14
سوهاج 28 16
قنا 29 17
الأقصر 31 18
أسوان 32 18
الوادي الجديد 29 18
أبوسمبل 36 19
 

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم العربية


المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 26
المدينة المنورة 41 26
الرياض 42 26
المنامة 36 27
أبوظبي 38 26
الدوحة 40 30
الكويت 41 27
دمشق 21 10
بيروت 18 15
عمان 17 09
القدس 17 10
غزة 21 15
بغداد 32 19
مسقط 36 28
صنعاء 29 13
الخرطوم 44 29
طرابلس 24 15
تونس 26 16
الجزائر 20 15
الرباط 21 11
نواكشوط 36 22

درجات الحرارة المتوقعة على مدن وعواصم عالمية


المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 08 04
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 28 18
نيودلهي 34 23
جاكرتا 31 24
بكين 27 12
كوالالمبور 33 25
طوكيو 28 14
أثينا 18 08
روما 22 13
باريس 18 12
مدريد 19 08
برلين 24 13
لندن 19 11
مونتريال 14 07
موسكو 23 11
نيويورك 16 10
واشنطن 18 07
أديس أبابا 25 14

