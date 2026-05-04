1.5 مليون يورو تنعش خزينة الأهلي.. برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة قرر تفعيل بند شراء اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، تمهيدًا لانضمامه بشكل نهائي إلى فريق برشلونة أتلتيك، مع إمكانية تصعيده مستقبلًا إلى الفريق الأول.

وبحسب التفاصيل، سيحصل الأهلي المصري على 1.5 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة بشكل نهائي، إلى جانب حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 5 ملايين يورو، وذلك بناءً على عدد مشاركات اللاعب مع الفريق الأول وتحقيقه لأهداف فردية محددة.

كما يتضمن الاتفاق بندًا يمنح الأهلي نسبة 15% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب، في خطوة تضمن للنادي المصري الاستفادة من تطور اللاعب المحتمل في السنوات القادمة.