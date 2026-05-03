تقارير تؤكد اقتراب حمزة عبد الكريم من الانتقال لبرشلونة نهائيا

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة في شراء اللاعب حمزة عبد الكريم بشكل نهائي من الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم، قد نجح في تسجيل هاتريك اليوم مما أشاد به الجميع داخل برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن إدارة النادي الكتالوني ترى في اللاعب مشروعًا مميزًا للمستقبل، حيث تخطط في المرحلة الأولى لإلحاقه بالفريق الرديف من أجل متابعة تطوره وصقل إمكانياته، على أن يتم تقييم إمكانية تصعيده لاحقًا إلى الفريق الأول.

وبحسب التفاصيل، سيحصل الأهلي المصري على 1.5 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة بشكل نهائي، إلى جانب حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 5 ملايين يورو، وذلك بناءً على عدد مشاركات اللاعب مع الفريق الأول وتحقيقه لأهداف فردية محددة.

كما يتضمن الاتفاق بندًا يمنح الأهلي نسبة 15% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب، في خطوة تضمن للنادي المصري الاستفادة من تطور اللاعب المحتمل في السنوات القادمة.