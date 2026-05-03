مدبولي: نمضي بثبات نحو تعزيز إنتاج الغاز محليًا.. وحفار "قاهر 2" والشباب ركيزتان لمستقبل الطاقة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة وتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الغاز، مدعومة ببنية تحتية قوية وسواعد أبنائها.

وأشار "مدبولي" من على ظهر منصة قاهر-2 في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة عبر التوسع في المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد.

وأوضح أن مصر تمتلك المحطات والتجهيزات اللازمة، لافتًا إلى أن وجود "حفار قاهر 2" يعد إضافة نوعية للبنية الأساسية في قطاع الطاقة؛ مما يعزز من قدرات الدولة على استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة.

وأكد مدبولي خلال تصريحاته أن الشباب المصري هو الركيزة الأساسية والقوية للدولة، مشددًا على أن بجهدهم وعزيمتهم؛ ستستمر مسيرة البناء.

وأعرب عن تفاؤله الكبير بأن تشهد الفترة المقبلة "أخبارًا إيجابية" تعكس ثمار الجهد المبذول في مختلف القطاعات.

وبمناسبة عيد العمال، قدم رئيس الوزراء التهنئة لعمال مصر والشعب المصري، قائلًا: “الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية غير المسبوقة، تسير بثبات واستقرار، نحن نحافظ على توازننا وثباتنا، والدولة المصرية محفوظة بإذن الله ثم بتكاتف أبنائها”.



مدبولي: الدولة لن تدخر جهدًا في مواجهة التحديات

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات المستقبلية تدعو للأمل، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مواجهة التحديات للحفاظ على استقرار الوطن ومكتسبات التنمية.