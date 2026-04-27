رئيس الوزراء القطري يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده

أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرخارجية دولة قطر، عن تعازيه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والده اللواء كمال مدبولي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين مدبولي ورئيس الوزراء القطري، حيث أعرب الأخير عن تعازيه ومواساته، في وفاة اللواء كمال مدبولي، والد رئيس الوزراء سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بمغفرته وواسع رحمته.

وفي سياق آخر، استعرض الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.