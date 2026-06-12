قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
بلا اخطاء.. خالد الغندور يتغنى بالحكام المصريين في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. القومي للأمومة يحمي الأطفال من الاستغلال
فرج عامر: هناك تفاوت كبير في المهارات الكروية بين فرق كأس العالم
محافظ أسيوط: مبادرة بأيدينا نجملها بدير الجنادلة تجسد روح التطوع والمشاركة المجتمعية
بالكاجوال ...ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
محمد الطحاوي

تقدم قرابة 220 مواطنا باستغاثة عاجلة إلى المهندس حازم  الأشموني محافظ الشرقية، وإلى وزيرة الإسكان وأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمركز وبندر الزقازيق مطالبين بسرعة تسليم وحداتهم السكنية بمشروع أبراج الياسمين بمنطقة كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق بعد انتظار دام نحو 18 عاما من دفع الأقساط.

وأكد الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع “صدى البلد” أنهم اشتركوا في الجمعية عام 2008 وسددوا جميع المبالغ المالية المطلوبة منهم على مدار السنوات الماضية أملا في استلام شققهم السكنية ضمن المشروع والمعروف باسم أبراج الياسمين بمنطقة كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق.

وأوضح المتضررون، أن الأبراج تم الانتهاء من إنشائها منذ عام 2010 إلا أن التسليم لم يتم حتى الآن مشيرين إلى أن الجمعية كانت تطالبهم بين الحين والآخر بسداد مبالغ إضافية بدعوى استكمال الأعمال وإنهاء إجراءات التسليم.

وأضاف المتضررون، أنهم فوجئوا ببيع المحلات التجارية التابعة للمشروع دون علمهم مؤكدين أنهم لم يحصلوا سوى على أوراق تخصيص للوحدات السكنية دون تسليم فعلي.

وأكدت الأسر المتضررة، أن المرافق الأساسية لم يتم توصيلها إلى الأبراج حتى الآن كما لم يتم تحديد موعد نهائي للتسليم رغم مرور سنوات طويلة على انتهاء أعمال البناء.

وناشد الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل لفحص موقف المشروع ومحاسبة المسؤولين عن تأخر التسليم وإنهاء معاناة 220 أسرة تنتظر استلام وحداتها السكنية منذ ما يقرب من عقدين.

الشرقية محافظ الشرقية وزيرة الاسكان الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

الزمالك

18 مليون جنيه.. فاركو يقدم شكوى ضد الزمالك

كأس العالم

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

فيستون مايلي

أمير هشام يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

افشه

الأهلي يستقر على رحيل أفشة وشريف

معتمد جمال

انقسام في الزمالك بشأن معتمد جمال

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسنى يساند المنتخب فى احتفالية كأس العالم بـFan Zone

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار رفقة مصطفى غريب وحاتم مصطفى

الكراش

إيرادات السينما أمس| أحمد داود بالمركز الثاني ومحمد رمضان يتذيل القائمة

بالصور

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد