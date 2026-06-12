بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

تقدم قرابة 220 مواطنا باستغاثة عاجلة إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإلى وزيرة الإسكان وأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمركز وبندر الزقازيق مطالبين بسرعة تسليم وحداتهم السكنية بمشروع أبراج الياسمين بمنطقة كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق بعد انتظار دام نحو 18 عاما من دفع الأقساط.

وأكد الأهالي في استغاثتهم التي أطلقوها عبر موقع “صدى البلد” أنهم اشتركوا في الجمعية عام 2008 وسددوا جميع المبالغ المالية المطلوبة منهم على مدار السنوات الماضية أملا في استلام شققهم السكنية ضمن المشروع والمعروف باسم أبراج الياسمين بمنطقة كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق.

وأوضح المتضررون، أن الأبراج تم الانتهاء من إنشائها منذ عام 2010 إلا أن التسليم لم يتم حتى الآن مشيرين إلى أن الجمعية كانت تطالبهم بين الحين والآخر بسداد مبالغ إضافية بدعوى استكمال الأعمال وإنهاء إجراءات التسليم.

وأضاف المتضررون، أنهم فوجئوا ببيع المحلات التجارية التابعة للمشروع دون علمهم مؤكدين أنهم لم يحصلوا سوى على أوراق تخصيص للوحدات السكنية دون تسليم فعلي.

وأكدت الأسر المتضررة، أن المرافق الأساسية لم يتم توصيلها إلى الأبراج حتى الآن كما لم يتم تحديد موعد نهائي للتسليم رغم مرور سنوات طويلة على انتهاء أعمال البناء.

وناشد الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل لفحص موقف المشروع ومحاسبة المسؤولين عن تأخر التسليم وإنهاء معاناة 220 أسرة تنتظر استلام وحداتها السكنية منذ ما يقرب من عقدين.