ضبط 13 طن جلود وأمعاء وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعة بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية علي كافة الأنشطة والمنشآت التجارية والصناعية ومراجعه تراخيصها القانونية ومدي إلتزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قاد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة بالتنسيق مع أحمد بلال مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية، وبالتعاون مع الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وقوة من مركز الشرطة ، وذلك فور تلقي بلاغ عن وجود مزرعة دواجن تدار بدون ترخيص بعزبة "أبو طويحر" التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي ، حيث تبين قيام أصحاب المزرعة بتجميع جلود حيوانات مختلفة وأجزاء دواجن وأمعاء حيوانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإعادة تدويرها واستخدام زيوت مجهولة المصدر لتصنيع مصنعات غذائية بما يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات ضخمة من المضبوطات بلغت نحو ١٣ طناً من مخلفات وجلود الدواجن و زيوت مجهولة المصدر والمستخدمة في عملية التدوير، حيث قام مأمور الضبط القضائي بفرع هيئة سلامة الغذاء بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة للاختصاص، وتم تشميع المنشأة بالكامل عقب جرد محتوياتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيداً للعرض على الجهات النيابة المختصة.

شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المختصة باستمرار المتابعة الدورية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لضبط أي منشآت غير مرخصة أو مخالفة للاشتراطات، مؤكداً تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.