مصطفى بكري : تعليم الشرقية تنفي الاعتداء على مدرّسة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى المعلمات للاعتداء داخل إحدى المدارس.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المديرية أوضحت أن الواقعة محل الجدل لم تشهد أي اعتداء على معلمة، مؤكدة أن ما حدث كان عبارة عن مشاجرة وقعت بالقرب من المدرسة وليس داخلها.

وتابع أن الجهات المختصة أكدت عدم تلقي أي شكاوى من الملاحظين أو العاملين داخل المدرسة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى وقائع صحيحة.

تستهدف إثارة البلبلة

وأشار إلى أن المعلومات المتداولة حول الحادثة تندرج ضمن الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر معلومات غير دقيقة حول سير العملية التعليمية.