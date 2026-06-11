مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من اتساع الصراع بالمنطقة والقيادة المصرية تسعى لاحتواء التوترات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن حذر من مخاطر اتساع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن القيادة المصرية تبذل جهودًا متواصلة للحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، ن الرئيس السيسي نجح في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة وحماية الأمن القومي المصري.

مواصلة مسيرة التنمية

وأشار مقدم برنامج «حقائق وأسرار» إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر تنعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الأوضاع توفر بيئة مناسبة لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة في مختلف القطاعات.