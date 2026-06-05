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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من غير تسميم أو إيذاء.. مصطفى بكري: لا بد من إيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التعامل مع أزمة الكلاب الضالة يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان، مشيرًا إلى أن الجدل الحالي يعكس حجم الأزمة وتعقيدها.

تصدير الكلاب وفق ضوابط دولية

وأضاف، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن بعض المقترحات المطروحة مثل «تصدير الكلاب وفق ضوابط دولية» قد تكون جزءًا من الحل، لكنها تحتاج إلى دراسة شاملة قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن الحلول المستدامة يجب أن تعتمد على التوسع في “برامج التعقيم والتطعيم” و"إنشاء مراكز إيواء"؛ لمعالجة الأزمة بشكل جذري ومنظم.

الإعلامي مصطفى بكري أزمة الكلاب الضالة الكلاب الضالة

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