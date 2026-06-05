مصطفى بكري: تصاعد أزمة الكلاب الضالة يضع الملف على طاولة البرلمان

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ملف الكلاب الضالة عاد بقوة إلى صدارة المشهد؛ بعد تزايد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن القضية لم تعد تحتمل التأجيل في ظل ما تسببه من مخاوف على أمن وسلامة المواطنين.

حلول عاجلة وسريعة للسيطرة علي الكلاب الضالة

وأوضح خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التحرك البرلماني الأخير يعكس حجم القلق داخل الشارع، والحاجة إلى حلول عاجلة وسريعة للسيطرة على تزايد الأعداد في الشوارع.

وأشار إلى أن تزايد الجدل مؤخرًا حول التعامل مع الكلاب الضالة؛ يعكس خطورة الملف وضرورة التدخل المنظم من الجهات المختصة.