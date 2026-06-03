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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد موقعًا مقترحًا لإنشاء مأوى للكلاب الضالة بطريق المطار

محافظ أسيوط يتفقد موقعًا مقترحًا لإنشاء مأوى للكلاب الضالة بطريق المطار
محافظ أسيوط يتفقد موقعًا مقترحًا لإنشاء مأوى للكلاب الضالة بطريق المطار
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، موقعًا مقترحًا لإنشاء مأوى (شلتر) لإيواء الكلاب الضالة بطريق “أسيوط/المطار”.

 وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل مع مشكلة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة بالمناطق السكنية والطرق الرئيسية، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز أسيوط، حيث تم إجراء معاينة ميدانية للموقع المقترح للوقوف على مدى ملاءمته للمشروع والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة، تمهيدًا لإعداد التصميمات الهندسية اللازمة وبدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء المأوى في أقرب وقت.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يستهدف توفير آلية منظمة وآمنة للتعامل مع الكلاب الضالة والحد من انتشارها بالشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم في تقليل المخاوف التي تواجه المواطنين وتحسين مستوى السلامة العامة، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات داخل بيئة مناسبة ومجهزة لهذا الغرض.

وأوضح المحافظ أن الموقع المقترح يمتد على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع بطريق "أسيوط/المطار"، بما يتيح إقامة مشروع متكامل وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن إنشاء المأوى يمثل خطوة مهمة نحو معالجة ملف الكلاب الضالة بصورة حضارية ومستدامة، تنعكس آثارها إيجابًا على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تتحرك وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة لإيجاد حلول عملية ودائمة لهذه المشكلة، بعيدًا عن الإجراءات المؤقتة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والإنسانية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة تحقق أهدافه المرجوة، مؤكدًا أن المحافظة تضع الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع القضايا التي تمس حياتهم اليومية على رأس أولوياتها.

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