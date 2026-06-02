محافظ أسيوط: اختتام المرحلة الثانية من برنامج ريادة الأعمال والشمول المالي لشباب قرى منفلوط

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اختتام فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى مركز منفلوط.

وذلك ضمن مبادرة "أملك في عملك"، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وفي إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن البرنامج نُفذ تحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بهدف تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تعزيز الوعي الاقتصادي ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، نظمت سلسلة من التدريبات المتخصصة في ريادة الأعمال والشمول المالي خلال الفترة من 5 إلى 21 مايو، استهدفت نحو ألف مستفيد من الشباب والفتيات في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا بقرى مركز منفلوط، وذلك بمتابعة وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعماد عزيز نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وبالتنسيق مع محمد محرم منسق وحدة السكان بالمركز، وعلى راتب مسؤول مكتب العمل بمنفلوط، وبمشاركة منسقي السكان بالقرى وعدد من الرموز الدينية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ أن البرنامج التدريبي جرى تنفيذه بقرى العتامنة، وبني شقير، وبني رافع، والحواتكة، وبني عدي، وأم القصور، ونزة قرار، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا استمرار تنفيذ المبادرة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للخطة الموضوعة، والتي تشمل 7 مراكز كمرحلة أولى ومركزين كمرحلة ثانية.

وأكد اللواء محمد علوان أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تدريب الشباب على أسس التخطيط المالي السليم للمشروعات، ونشر مفاهيم ريادة الأعمال والشمول المالي، والتعريف ببرامج التمويل المختلفة التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن فعاليات التدريب تضمنت التعريف بإجراءات التقديم للحصول على التمويل، ومتطلبات تأسيس وإدارة المشروعات، وآليات إعداد دراسات الجدوى، وتحديد احتياجات السوق ومتطلباته، إلى جانب تقديم خدمات بنكية مجانية للمتدربين. كما شهدت اللقاءات فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين، وفي ختام الفعاليات تم تسليم بطاقات "ميزة" البنكية للمتدربين من خلال بنك مصر، دعمًا لجهود الشمول المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للفئات المستهدفة.