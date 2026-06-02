بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط (6 رجال ، سيدتين لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة بالقاهرة وبصحبتهم (7 أحداث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.