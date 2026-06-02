الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

أسماء عبد الحفيظ

تحرص كثير من النساء على استخدام الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة للحفاظ على مظهر شبابي لأطول فترة ممكنة، إلا أن خبراء الجلدية يؤكدون أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تكون السبب الحقيقي وراء تسريع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، حتى مع استخدام أفضل منتجات العناية.

ويشير خبير التجميل الدكتور عصام البقلي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن شيخوخة البشرة لا ترتبط فقط بالتقدم في العمر، بل تتأثر أيضاً بنمط الحياة والعادات اليومية التي قد تسرّع فقدان الجلد لمرونته ونضارته.

إهمال استخدام واقي الشمس

يعد التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية من أبرز أسباب ظهور التجاعيد المبكرة. فالأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة الجلد.

ويؤكد أطباء الجلدية أن استخدام واقي الشمس لا يقتصر على فصل الصيف فقط، بل يجب أن يكون جزءاً من الروتين اليومي حتى في الأيام الغائمة.

السهر وقلة النوم

النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل هو الوقت الذي تقوم فيه البشرة بعمليات التجدد والإصلاح. وعندما تحرم المرأة نفسها من ساعات النوم الكافية بشكل متكرر، تظهر علامات الإرهاق سريعاً على الوجه.

كما ترتبط قلة النوم بزيادة إفراز هرمونات التوتر التي قد تؤثر سلباً على صحة الجلد وتسهم في ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين والفم.

شرب كميات قليلة من الماء

يساعد الماء في الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها. وعندما لا يحصل الجسم على احتياجاته من السوائل، قد تبدو البشرة أكثر جفافاً وباهتة، ما يجعل التجاعيد والخطوط الرفيعة أكثر وضوحاً.

لذلك ينصح الخبراء بالحفاظ على الترطيب اليومي وشرب الماء بانتظام على مدار اليوم.

النوم على الوجه أو الجانب باستمرار

قد تبدو وضعية النوم أمراً بسيطاً، لكن الضغط المتكرر على الجلد لساعات طويلة كل ليلة قد يساهم في ظهور ما يعرف بتجاعيد النوم.

ويشير متخصصون إلى أن النوم على الظهر قد يساعد في تقليل الضغط على بشرة الوجه مقارنة بالنوم على البطن أو أحد الجانبين بشكل دائم.

الإفراط في استخدام الهاتف

أصبحت الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، لكن النظر إلى الشاشة لساعات طويلة مع خفض الرأس باستمرار قد يساهم في ظهور خطوط الرقبة المبكرة.

كما أن إجهاد العينين المتكرر أثناء التحديق في الشاشة قد يؤدي إلى زيادة التجاعيد الدقيقة حول العينين مع مرور الوقت.

التدخين والتعرض للدخان

يؤثر التدخين بشكل مباشر على الدورة الدموية ويقلل وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد. كما يؤدي إلى تدمير الكولاجين المسؤول عن الحفاظ على تماسك البشرة.

وتؤكد الدراسات أن المدخنات أكثر عرضة لظهور التجاعيد المبكرة مقارنة بغير المدخنات، خاصة حول الفم والعينين.

الإفراط في تعابير الوجه

الابتسام والضحك والتعبير عن المشاعر أمور طبيعية ومهمة، لكن تكرار بعض الحركات بشكل مستمر مثل العبوس أو رفع الحاجبين أو تضييق العينين قد يؤدي مع الوقت إلى ظهور خطوط تعبير دائمة.

وتصبح هذه الخطوط أكثر وضوحاً مع التقدم في العمر نتيجة انخفاض إنتاج الكولاجين الطبيعي.

إهمال التغذية الصحية

تلعب التغذية دوراً رئيسياً في الحفاظ على شباب البشرة. فالإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة قد يسرّع عملية شيخوخة الجلد من خلال التأثير على ألياف الكولاجين.

في المقابل، تساعد الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة في حماية البشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية المختلفة.

كيف تحافظين على بشرتك شابة؟

ينصح الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم، وشرب الماء بانتظام، واستخدام واقي الشمس يومياً، مع اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

كما أن تجنب التدخين والعناية اليومية بالبشرة يساعدان في الحفاظ على نضارتها وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر.

بالصور

أشياء تفعلها المرأة يومياً تسرّع ظهور التجاعيد.. عادات شائعة قد تسرق شباب البشرة

