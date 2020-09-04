البطيخ و التوت أبرزها.. تناول هذه الأطعمة يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة

تحرص الكثير من الفتيات على استخدام مستحضرات العناية بالبشرة و الكريمات التي تساعد في الحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف و بالأخص عند التعرض للشمس لحماية البشرة من المشاكل الجلديبة التي تحدث نتيجة التعرض ل أشعة الشمس الضارة





وفي هذا السياق نصحت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، بتناول بعض الأطعمة الصحية و المفيدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة





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_ البطيخ .. نظرا لاحتوائه على مادة الليكوبين وهو مضاد اكسدة وهذه المادة تمتص ( UVA , UVB ) .

_ التوت الازرق .. يمنع تلف الجلد لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي التي تؤخر ظهور التجاعيد .

_ الخضروات الورقية .. تحتوي على نسبة اصباغ تسمى بيتا كاروتين التي تتحول داخل اجسامنا الى فيتامين أ وهو ضروري للحفاظ على الجلد من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد وسرطان الجلد .

_ الشاي الاخضر ..يحد من تلف الجلد ويحمي من نقص الكولاجين الموجود ويحافظ على رونق ونضارة البشرة .









وقالت أخصائية التغذية أن النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية،التي تضر الجلد وخاصة في الصيف، لذا ينصح بعدم التعرض المباشر للشمس على مدار اليوم.



