بدون عمليات تجميل.. مكونان لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

ماسك بياض البيض

بياض البيض غني بالبروتين الذي يؤدي إلى تجديد الخلايا الجديدة التي تعمل على تحسين مرونة الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر العسل من مضادات الأكسدة القوية التي توفر الترطيب لبشرتك.





كل ما عليك فعله هو أخذ بيضة متوسطة الحجم وفصل الصفار، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل إلى بياض البيض. يمكن لمن لديهم بشرة جافة إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لترطيب إضافي لأن بياض البيض يمكن أن يسبب الجفاف. اخلطي جيدا وضعيه على وجهك ورقبتك. اتركيه يرتاح لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.





طحين الأرز والبابايا





"البابايا غنية بالأنزيمات وفيتامين A و C ومضادات الأكسدة التي تساعد على شد الجلد المترهل ، بينما يحتوي دقيق الأرز على حمض الفيروليك والألانتوين الذي له خصائص مضادة للالتهابات".





لهذا القناع ، امزج شريحة من البابايا الناضجة مع القشرة. أضف ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وعصير الليمون لكل منهما. تخلط جيدا وتطبق على بشرتك. يمكنك حتى إضافة ماء الأرز إلى هذه العجينة.





جل الصبار





يساعد وضع هلام الصبار مباشرة من الورقة على شد الجلد المترهل وتجديد شبابه. " ، وهو يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تهدئة الجلد، تغذي ذلك، وحمايته من photodamage والشيخوخة".





علاوة على ذلك ، يعمل جل Loe vera أيضًا كمرطب طبيعي يساعد على التئام حروق الشمس وشد الجلد. خذ ورقة الصبار ، واقطعها من المنتصف ، ثم استخرج الجل وضعها مباشرة لمدة 5-10 دقائق . يمكنك القيام بذلك كل يوم قبل النوم في الليل.