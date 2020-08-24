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مرأة

الحل السحري .. ماسك يعالج جميع مشاكل البشرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:13 م
الحل السحرى .. ماسك
الحل السحرى .. ماسك يعالج جميع مشاكل البشرة
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اسماء محمد
تتعدد وتتنوع المشاكل التى تظهر فى البشرة وقد تتجمع اكثر من مشكلة آن واحد مثل الرؤوس السوداء والمسام الواسعة مما يجعل المراة بحاجة لعمل اكثر من ماسك للتخلص من كل مشكلة على حدى مما يستغرق وقتا وجهدا كبيرا.
يقدم موقع " makeupandbeauty" طريقة عمل ماسك يزيل الرؤوس السوداء والبيضاء والشعر غير المرغوب فيه ويشد التجاعيد ويقلل المسام الواسعة ويجعل درجة الوجه افتح قليلا.

- خذى 1 أو 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الجيلاتين في وعاء الميكروويف، ستكون هذه الكمية كافية للوجه بالكامل ويمكن أيضًا استخدام هذه الكمية في مناطق محددة.

- تناول حوالي 1 أو 2 ملاعق كبيرة من الحليب ، حسب كمية الجيلاتين، وامزجيه مع مسحوق الجيلاتين حتى تحصل على عجينة سميكة.
- ضعي هذا الخليط في الميكروويف لمدة 10 إلى 15 ثانية ، وليس أكثر من ذلك. 
- امزجى العجينة جيدًا وستبدو مثل عجينة الكسترد. إذا لم يكن لديك ميكروويف ، يمكن استخدام الحليب الساخن للحصول على نفس النتيجة.
- استخدمى المعجون فورًا كقناع للوجه ، قبل أن تختفي الحرارة ، وإلا سيجف ويتجمد، يجب أن تضعى طبقة سميكة بحيث يسهل تقشيرها، كوني حذرة أثناء وضعه بالقرب من الحاجبين وخطوط الشعر السميكة.
- اتركى هذا الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة أو حتى تجف تمامًا. سيصبح القناع صلبًا عندما يجف ؛ بمجرد أن يجف ، انزع القناع لأعلى. 
-قد تشعرى بوخز قليل لكن لن تشعر بالالم بمجرد إزالة القناع ، سيصبح وجهك نظيفًا ومشدودًا وناعمًا.
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