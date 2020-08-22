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مرأة

سكراب لإزالة الرؤوس السوداء من أول مرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:18 م
سكراب لإزالة الرؤوس
سكراب لإزالة الرؤوس السوداء من أول مرة
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اسماء محمد

تشوه الرؤس السوداء جمال الوجه، خاصة انها تحدث عامة فى الانف التى تعد منتصف الوجه، وتكون واضحة للجميع وفى نفس الوقت تستمر الرؤوس السوداء لفترة طويلة جدا مما يجعل المعاناة أكبر.

عرض موقع "بولد سكاى" خطوات عمل سكراب قوى فى إزالة الرؤوس السوداء يحقق نتائج من أول مرة.

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مكونات السكراب :
ملعقة ملح 
ملعقة سكر

طريقة عمل السكراب :
- فى وعاء زجاجى اصنعي مزيجًا من السكر والملح.
- دلكي السكراب بلطف على أماكن الرؤس السوداء بطريقة دائرية.
- بعد مرور15 دقيقة من التدليك امسحى أنفك بقطعة قطن مبللة واتركيها حتى تجف.

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