وصفة بياض البيض الثلاث طبقات لعلاج الرءوس السوداء

وصفة بياض البيض، تنتشر حاليا على السوشيال ميديا بين الفتيات والنساء لعلاج الرؤوس السوداء، وأكد الجميع على مدى فعاليتها فى علاج الروؤس السوداء.

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ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن بياض البيض من الوصفات التي تحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة البشرة، وله فاعلية في إزالة الرؤوس السوداء، وهو من الطرق التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء في أسرع وقت، كما أنها تمد البشرة بالترطيب المناسب وتمنع جفاف البشرة.

ويستخدم البيض في التخلص من الرؤوس السوداء بالطريقة التالية:

يفصل بياض بيضة عن الصفار جيدا إلى أن يصير سائل.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا وتجفف تماما قبل وضع خليط البيض.

عليك بتوزيع طبقة من بياض البيض على أماكن الرؤوس السوداء وذلك باستخدام اصابع اليد.

تترك حتى تجف لمدة ربع ساعه ثم توضع طبقه اخرى من بياض البيض وتترك حتى تجف

الطبقة الأخيرة وهى الثالثة، توضع حتى تجف تماما.

نقوم تنظيف الوجه عن طريق غمس قطعة من القماش في ماء دافئ وينظف بها الوجه جيدا.

سوف تندهشين من خروج الرؤوس السوداء في قطعة القماش.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسام.



تكرر الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة .

