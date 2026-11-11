البنتاجون يحتفل بإفشال عزل «هيجسيث»: «انتصار كامل» للمقاتل الأمريكي

أعلن البنتاجون عن تحقيق "انتصار كامل" بعد أن نجح الجمهوريون في عرقلة التصويت داخل مجلس النواب على عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن إحالة مواد العزل التي لا أساس لها إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب تمثل انتصاراً كاملاً للوزير هيجسيث، ووزارة الحرب، والمقاتل الأمريكي".

وأضاف بارنيل: "نتطلع إلى إنهاء هذه المحاكمة الصورية في قاعة اللجنة، حيث ستستمر الحقائق في الظهور ويمكن وضع حد لهذا التشتيت".

ترامب: فشل ذريع للديموقراطيين

من جانبه، احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنجاح الجمهوريين في منع مجلس النواب من التصويت على عزل بيت هيجسيث.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فشلت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث فشلاً ذريعاً! كل جمهوري، باستثناء توماس ماسي، الخاسر الأكبر، صوت لصالح بيت".

وأضاف: “مرة أخرى، أدت الانتصارات في فنزويلا وإيران ، وأفضل أرقام تجنيد في تاريخ الجيش (قوائم انتظار طويلة للالتحاق!)، وروح معنوية نادرة، إلى تبرئة بطل أمريكي عظيم.. يستمر الديمقراطيون في استغلال الولايات المتحدة الأمريكية كسلاح وإساءة استخدامها. يجب إيقافهم!”.

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب يوم الثلاثاء محاولة لعزل بيت هيجسيث، رافضين الادعاءات بأن وزير الدفاع قد انتهك الدستور مراراً من خلال تعامله مع الحرب الإيرانية وغيرها من الصراعات على مستوى العالم.

وتم تمرير اقتراح إحالة بنود المساءلة الثمانية التي قدمها توماس ماسي ضد هيجسيث إلى اللجنة في مجلس النواب، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204.

جاء التصويت متوافقاً إلى حد كبير مع الانتماءات الحزبية، حيث صوّت 211 جمهورياً لصالح القرار، بينما صوّت 203 ديمقراطيين ضده. وصوّت ماسي ضد القرار إلى جانب الديمقراطيين.

في سياق متصل، أشاد مايك جونسون ، رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتهية ولايته، بجيم جوردان ، الذي انتخبه الجمهوريون اليوم لقيادة كتلة مجلس النواب الخاصة بهم في يناير.

وقال جونسون في تصريحات للصحفيين اليوم: "أنا وجيم تربطنا علاقة طويلة الأمد"، مضيفاً أن جوردان "كان بمثابة مرشد لي عندما جئت إلى الكونجرس لأول مرة".