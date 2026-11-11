ما النتائج التي أفرزتها السياسات الأمريكية السابقة تجاه غزة؟.. «جون ضبيط» يوضح

قال جون ضبيط عضو الحزب الديمقراطي، إنّ هناك قابلية أكبر للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، بعدما أدركت الأطراف المعنية أنّ السياسات التي اتُبعت في السابق أسفرت عن نتائج وخيمة، ولم تكن في صالح الولايات المتحدة الأمريكية أو العالم بأسره، مؤكداً ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 75 عاماً تحت الاحتلال.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه كان يشارك خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في اجتماعات مع وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، بمعدل اجتماع تقريباً كل ثلاثة أشهر، في إطار تحركاته خلال تلك المرحلة.

وأعرب ضبيط عن اتفاقه مع تقييم الانتقادات الموجهة إلى السياسة الأمريكية خلال فترة بايدن، مشيراً إلى أنّ الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، أصبح يزداد قوة ونفوذاً داخل الحزب.

وأوضح أنّ نتائج الانتخابات النصفية التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عززت حضور هذا الجناح التقدمي، معتبراً أنّ ذلك يدعم التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، ومشدداً على أنّ هذا الحل يجب أن يتحقق.

وأشار عضو الحزب الديمقراطي إلى أنّ الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات واسعة، موضحاً أنّ سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس لا تعني بالضرورة قدرتهم على تمرير جميع القرارات التي يريدونها، إذ يمتلك الرئيس سلطة دستورية تتيح له استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يُتخذ.