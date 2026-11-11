خط أحمر روسي في مسار التفاوض مع أوكرانيا.. ما أوراق موسكو؟

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن موسكو لن تتراجع عن مطالبها المتعلقة بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت ضمها، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لروسيا، ولا يمكن التراجع عنه خلال المفاوضات الجارية.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن المفاوضات الحالية تتناول ملفًا آخر، يتعلق بنظام الأمن المستقبلي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وفقًا للرؤية الروسية.

وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف الدولي بالواقع الجديد على الأرض، تساءل زاسبكين عن المقصود تحديدًا بالاعتراف الدولي، وما إذا كان يتعلق بقرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن روسيا لديها دستور يتضمن هذه المناطق، وبالتالي لا ترى حاجة إلى أي إجراءات أو اعترافات إضافية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن موسكو تعود عمليًا إلى موقفها الذي طرحته في أواخر عام 2021، بشأن ضرورة تراجع حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن توجهاته، وإعادة النظر في موقفه من أوكرانيا، معتبرًا أن التطورات اللاحقة عززت، من وجهة نظره، صحة الموقف الروسي آنذاك.

