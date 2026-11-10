وزير الخارجية الإماراتي: استضافة المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في أبوظبي تجسد الثقة الدولية بدور الإمارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن استضافة الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي تجسد الثقة الدولية بدور الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام، مشيداً بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع باتجاه المسار السياسي.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم/ الثلاثاء/ - عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة التي امتدت إلى نحو 5 سنوات، وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع أمريكا وروسيا وأوكرانيا، بما يعكس التزامها بنهج قائم على التعاون الاستراتيجي، ويعزز دورها شريكاً موثوقاً في تهيئة الظروف الملائمة للحوار، لا سيما في ظل الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة.