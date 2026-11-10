الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض ناقلتي نفط لانفجار في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تعبران بـ"مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز.

ووفقًا لبيان أصدرته القوة البحرية للحرس الثوري، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، فإن إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة، تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بـ"لغم بحري".

وأضاف البيان أن ناقلة النفط الثانية تعرضت لحادث أدى إلى اندلاع حريق فيها، أثناء محاولتها العبور عبر ما وصفه بـ"مسار غير قانوني"، تحت حماية مقاتلات تابعة للجيش الأميركي.

كما أفادت القوة البحرية للحرس الثوري بأن الناقلتين كانتا تبحران في مضيق هرمز بعد إيقاف أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، مشيرة إلى أنهما تُركتا قبالة السواحل الجنوبية للمضيق، عقب اصطدامهما بما وصفته بـ"الجدار الناري لمضيق هرمز".