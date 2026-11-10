للسيطرة على عجز الموازنة.. البنك المركزي يبيع صكوكًا بـ1.2 مليار جنيه بعائد 23.1%

أعلن البنك المركزي المصري ، عن بيع صكوكًأ سيادية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بقيمة تبلغ مليار جنيه واحد في المتوسط.

ووفقاً لنشرة الإكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري ، والتي تضمنت بيع صكوكًا لصالح وزارة المالية للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة ضمن إجراءات الحكومة لتنويع مصادر التمويل.

تفاصيل الطرح

بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري والتي تتضمن قبول بيع الصكوك بقيمة 1.2 مليار جنيه وبزيادة تبلغ 20% عن المستهدف، إذ بلغت جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية 3 طلبات.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح 22.983% و أعلى سعر بنسبة 23.1%.

في المقابل بلغت جملة العروض التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية 6 طلبات بقيمة 1.817 مليار جنيه.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم 23.7% وأعلي سعر بنسبة 28% وأقل سعر 23.1%.