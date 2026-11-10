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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يتابع موقف مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» في 5 محافظات

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل مدارس «آجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» بخمس محافظات، حيث تم خلال الاجتماع متابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومقترحات تطويرها، واستعراض إسهامات الوزارة في إنجاح تجربة مدارس لتكنولوجيا المياه، والمسار العملي للتدريب الميداني للطلاب بهذه المدارس.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لضمان نجاح تجربة مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه»، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعليم الفني والتكنولوجي المتخصص، موجهًا بمواصلة التنسيق بين جهات الوزارة المعنية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة انتظام الدراسة، وتوفير متطلبات العملية التعليمية والتدريب العملي، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه تشغيل المدارس، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة من إنشائها، وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

و وجه الدكتور سويلم لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بمواصلة متابعة العملية التعليمية والتدريبية، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة بالوزارة لدعم نجاح هذه التجربة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك تاريخًا عريقًا وكوادر تتمتع بمهارات علمية وعملية متميزة، وأن تأسيس هذه المدارس الحديثة والمتطورة تكنولوجيًا يمثل امتدادًا لمدرسة الري العريقة، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من الفنيين المتخصصين يمتلك الكفاءة الفنية والخبرة العملية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، خاصة في ظل احتياج الوزارة إلى كوادر فنية متخصصة في مجالات تشغيل وصيانة محطات الرفع ومعالجة وتحلية المياه، واستخدام الطاقة الشمسية، وشبكات الري الحديث والصرف المغطى، وإدارة وتوزيع المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأعمال المساحة، وصيانة وتأهيل المنشآت المائية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بالوزارة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الطلاب سيحصلون على تدريب عملي مكثف طوال العام الدراسي داخل محطات الرفع والقناطر والإدارات العامة للري ومواقع تطهيرات الترع والمصارف وغيرها من المنشآت المائية، تحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة، مع وضع برامج تدريبية واضحة ومحددة لكل تخصص، تضمن الربط بين المناهج الدراسية والتطبيقات العملية، وتقييم المهارات المكتسبة بصورة دورية، بما يؤهل الطلاب للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم أو استكمال دراستهم بالجامعات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» تقدم نموذجًا تعليميًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال مناهج متخصصة تتضمن عدد (٤) تخصصات رئيسية، تشمل إدارة الموارد المائية، والإنشاءات والبنية التحتية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، وهي تخصصات تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الموارد المائية، وتسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ودعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه آجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه بخمس محافظات مدارس «أجرو المصرية الإيطالية

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