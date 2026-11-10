الطاقة والمياه والصناعات الدفاعية.. العربية للتصنيع تفتح آفاق التعاون مع أفريقيا الوسطى

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل الصناعي لتحقيق آمال وطموحات الدول الإفريقية الشقيقة.

جاء هذا خلال زيارة جي رودريج جامبي سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة لمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع

خلال المباحثات المشتركة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الصناعات الدفاعية والأمنية والمشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة.

تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة

في هذا الصدد، أكد اللواء أ .ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر علي اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة .



وأضاف "أبو بكر" أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة ومنها مجالات الطاقة المتجددة وإنارة المناطق الريفية ومعالجة وتنقية المياه والصناعات الدفاعية،بالإضافة الي تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديميات ومعاهد التدريب بالهيئة.

تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع



من جانبه، أكد جي رودريج جامبي سفير جمهورية أفريقيا الوسطى حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع إحدى الأذرع القوية للصناعة المصرية، لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات ذات محل الإهتمام المشترك.



وأشاد بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع في دعم مجالات الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة الهيئة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية بجمهورية أفريقيا الوسطى.