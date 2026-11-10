قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك
بروتوكول تعاون بين قادرون باختلاف ووزارة الشباب لدعم الرياضة البارالمبية
حمزة علاء يستغل فترة الراحة ويؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته
دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف تفاصيل استعدادات منتخب مصر
نتنياهو يهاجم رئيس القائمة العربية علانية.. وفريقه يتواصل معه سرا
رئيس برلمانية الوفد يضع روشتة علاج أمام الحكومة لعلاج مشاكل الأمن الغئائي.. تفاصيل
طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصدون المراكز الأولى في هاكاثون الابتكار بقمة INNOVET III
160 ألف زائر لآثار «رمسيس وذهب الفراعنة» بلندن و115 ألفًا لمتحف سان فرانسيسكو
فين مستحقاتنا؟.. لاعبو الزمالك يرفضون حضور حفل الألبوم الرقمي
البابا لاوُن الرابع عشر: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكس
الأعلى للإعلام يحيل شكوى «دان آدم» ضد مرتضى منصور إلى لجنة الشكاوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطاقة والمياه والصناعات الدفاعية.. العربية للتصنيع تفتح آفاق التعاون مع أفريقيا الوسطى

رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير أفريقيا الوسطى تعزيز التكامل الصناعي وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة
رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير أفريقيا الوسطى تعزيز التكامل الصناعي وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة
كريم الخطيب

أكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية ،وذلك  في إطار  تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل الصناعي لتحقيق آمال وطموحات الدول الإفريقية الشقيقة.

جاء هذا خلال زيارة جي رودريج جامبي سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالقاهرة لمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع 
خلال المباحثات المشتركة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الصناعات الدفاعية والأمنية والمشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة.

تبادل الخبرات  مع الدول الإفريقية الشقيقة

في هذا الصدد، أكد اللواء أ .ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر علي اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات  مع الدول الإفريقية الشقيقة .


وأضاف "أبو بكر" أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة  ومنها  مجالات الطاقة المتجددة وإنارة المناطق الريفية  ومعالجة وتنقية المياه والصناعات الدفاعية،بالإضافة الي تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديميات ومعاهد التدريب بالهيئة.

تنسيق الجهود مع الهيئة  لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع


من جانبه، أكد جي رودريج جامبي سفير جمهورية أفريقيا الوسطى حرص بلاده  تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع  جمهورية مصر  العربية الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع إحدى الأذرع القوية للصناعة المصرية، لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة  لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات  ذات محل الإهتمام المشترك.


وأشاد بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع في دعم مجالات الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات، مشيرا إلى تطلع بلاده  لمشاركة الهيئة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية بجمهورية أفريقيا الوسطى.

العربية للتصنيع مشروعات التنمية أفريقيا الوسطى أفريقيا الشراكة المصرية الإفريقية تكنولوجيات التصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

عاشور

ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي "عتيل" و"علار" شمال طولكرم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي "عتيل" و"علار" شمال طولكرم

وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز التحالف بين البلدين

وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز التحالف بين البلدين

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة وجهود التسوية السياسية

بالصور

أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد