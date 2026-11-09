الهيئة العربية للتصنيع تبحث التعاون مع بنين في الصناعات الدفاعية والأمنية

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السيد جيلداس أجونكان الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين الشقيقة والوفد المرافق .





خلال الزيارة , تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية بنين الشقيقة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية, وفتح منافذ جديدة للتصدير في أفريقيا، لافتا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في المشروعات التنموية بجمهورية بنين الشقيقة.



وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أعرب السيد جيلداس أجونكان عن اعتزازه بهذه الزيارة والمباحثات الجادة مع الهيئة ، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون وعقد الشراكات ، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك سواء الصناعات الدفاعية أو المدنية ،فضلا عن المشروعات التنموية بجمهورية بنين .