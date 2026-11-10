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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز التحالف بين البلدين

وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز التحالف بين البلدين
وزيرا خارجية اليابان والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز التحالف بين البلدين
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ونظيره الأمريكي، ماركو روبيو، التزام بلديهما بتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في باريس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، وهي أول محادثات تجري بين وزيري خارجية اليابان والولايات المتحدة منذ الخسارة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي، بحسب وكالة أنباء /جيجي برس/ اليابانية.

واتفق موتيجي وروبيو على التنسيق الوثيق قبيل عقد قمم محتملة (بين الولايات المتحدة والصين، أو بين الولايات المتحدة والصين وروسيا) على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.. كما اتفقا على مواصلة التشاور بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وعقد موتيجي أيضا لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، حيث تبادلوا وجهات النظر حول جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز القاعدة الصناعية في المنطقة، بالإضافة إلى مشروع التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل القادم، والذي يجمع كلا من اليابان وبريطانيا وإيطاليا.

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي نظيره الأمريكي ماركو روبيو تعزيز قدرات الردع منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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