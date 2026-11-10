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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية الوفد يضع روشتة علاج أمام الحكومة لعلاج مشاكل الأمن الغئائي.. تفاصيل

طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وضع النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، روشتة عاجلة لعلاج الأمراض المزمنة التي تضرب القطاع الزراعي في مصر، محذرًا من خطورة استمرار تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية، بما يهدد منظومة الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملفات القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأكد عبد العزيز أن ملف تعظيم عوائد الأوقاف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الزراعي، كاشفًا عن وجود نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف مؤجرة، دون تحقيق العائد الاقتصادي المستهدف، متسائلًا عن أسباب عدم استغلال هذه الثروة الزراعية بالشكل الأمثل.

تحديات تواجه الزراعة

 

ووضع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمام المجلس والحكومة مجموعة من الأرقام الصادمة، التي تعكس حجم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، مؤكدًا أن طلبات المناقشة الأربعة تمثل فرصة حقيقية لوضع روشتة علاج لأمراض مزمنة تتفاقم يومًا بعد يوم دون حلول جذرية.

الأرز.. من الاكتفاء الذاتي إلى الاستيراد

ودق النائب ناقوس الخطر بشأن محصول الأرز، مستشهدًا بتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن الإنتاج كان يحقق 126% من احتياجات المصريين، قبل أن تتراجع النسبة إلى 65% حاليًا، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب هذا التراجع واللجوء إلى الاستيراد رغم أن مصر كانت تحقق فائضًا في الإنتاج.

وتساءل عبد العزيز: لماذا نستورد الأرز في الوقت الذي نصدر فيه كميات منه؟ ولماذا تراجعت قدرتنا الإنتاجية من تحقيق فائض إلى عدم القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية؟ مطالبًا الحكومة بتفسير واضح لهذه المفارقة، ومراجعة سياسات الإنتاج والتصدير والاستيراد.

فجوة مرعبة بين الصادرات والواردات الزراعية

وكشف النائب عن أرقام وصفها بالخطيرة في ميزان التجارة الزراعية، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل واردات تصل إلى 11.5 مليار دولار، بما يكشف عن فجوة كبيرة تستوجب تحركًا عاجلًا لإعادة بناء المنظومة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأوضح أن استيراد القمح يرتبط باعتبارات الأمن الغذائي والاحتياجات الاستراتيجية للدولة، لكن استمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات الزراعية يفرض ضرورة مراجعة السياسات الزراعية وتحديد أسباب ضعف الإنتاج المحلي في عدد من المحاصيل.

عزوف المواطنين عن الزراعة

وربط عبد العزيز بين تراجع الإنتاج الزراعي وعزوف المواطنين عن التوسع في النشاط الزراعي، متسائلًا عن الأسباب التي تدفع المزارعين للابتعاد عن هذا القطاع الحيوي، مطالبًا وزير الزراعة بتقديم إحصائيات وبيانات دقيقة عن المناطق الزراعية الجديدة، وحجم الاستثمارات والإنتاج بها، بعيدًا عن مشروع مستقبل مصر، الذي أشاد بما يقدمه من جهود.

وشدد على ضرورة أن تتحول المناقشات البرلمانية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تتضمن معالجة مشكلات الإنتاج والتسويق وتكاليف مستلزمات الزراعة، وتحفيز الشباب على دخول المجال الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مطالبًا الحكومة بتقديم إجابات واضحة بالأرقام عن أسباب تراجع إنتاج الأرز، واستمرار الاستيراد والتصدير، واتساع الفجوة التجارية الزراعية، مؤكدًا أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف اقتصادي، بل قضية تتعلق بأمن الدولة واستقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد حزب الوفد مجلس الشيوخ الأمن الغذائي

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