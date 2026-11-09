لميس الحديدي: مجلس الشيوخ وقف دقيقة حداد.. ولم يناقش أي شئ بخصوص حادث العياط

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي موقف مجلس الشيوخ من حادث تصادم القطارين في العياط، مشيرة إلى أن المجلس اكتفى بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، دون مناقشة ملابسات الحادث أو تداعياته، رغم سقوط عدد من المواطنين في الواقعة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أحد النواب حاول التحدث داخل المجلس بشأن ما حدث في اليوم السابق، مطالبًا بإتاحة الفرصة لمناقشة الحادث، إلا أنه طُلب منه الالتزام بجدول الأعمال، متسائلة باستنكار: «هو جدول؟ هو إحنا ماشيين بجدول؟».

وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على مجلس الشيوخ، إذ إن لجان مجلس النواب، ومنها لجنة السياحة ولجنة الشؤون الاقتصادية، تواصل العمل وفق جداول أعمالها المعتادة، دون أن ينعكس حجم الحادث على تحركاتها بالصورة التي ينتظرها المواطنون.

وأكدت الحديدي أن مثل هذه المواقف تفسر انتقادات المواطنين للمجالس النيابية، وتساؤلاتهم بشأن مدى تعبيرها عنهم، وكذلك شعورهم بأنهم لا يشاهدون النواب إلا خلال الانتخابات، قائلة: «ما تزعلوش لما الناس تقول المجلس مش بيعبر عن الناس، تزعلوا لما الناس تقول إحنا ما بنشوفش النواب غير وقت الانتخابات؟ ما تزعلوش بقى».

وشددت على ضرورة إجراء وقفة جادة لمراجعة أوجه الاستثمار والإنفاق، وتحديد الجهات التي تذهب إليها الأموال، إلى جانب الوقوف على المسؤوليات المترتبة على الحادث، مؤكدة أن هناك حاجة أيضًا إلى مراجعة دور الجهات التي تتولى الرقابة على الحكومة، وفي مقدمتها البرلمان.

جزء منهم ويعبر عن مشكلاتهم

وتساءلت عن كيفية ممارسة البرلمان لدوره الرقابي، وما الذي يقدمه للمواطنين حتى يشعروا بأنه جزء منهم ويعبر عن مشكلاتهم، وليس مجرد مؤسسة تصدر بيانات وتعقد اجتماعات بعد مرور 48 ساعة على وقوع الحوادث.