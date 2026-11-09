هل قطف وردة من حديقة عامة وإهداؤها للأم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قطف وردة من حديقة عامة وإهدائها لوالدته، موضحًا أن حبه لأمه ورغبته في إسعادها أمر جميل، لكن لا ينبغي أخذ شيء من الممتلكات العامة دون إذن.

حكم قطف وردة من حديقة عامة وإهدائها للأحباب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الحدائق العامة مخصصة لمنفعة الجميع، وليست ملكية خاصة لشخص بعينه، ومن حق الناس الاستمتاع بمنظر الورود والحفاظ عليها، ولذلك لا يصح قطفها لتحقيق مصلحة شخصية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على حسن ألا يكرر هذا التصرف، وأنه إذا أراد إهداء والدته وردة، فيمكنه أن يشتري لها واحدة، أو يقطف وردة من حديقة منزلهم إذا كانت ملكًا خاصًا لهم، بدلًا من أخذها من مكان مخصص للمنفعة العامة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن للناس جميعًا حقًا في الاستمتاع بجمال الحدائق والورود، وليس من حق أحد أن يحرم الآخرين من هذا الجمال بقطفها، لافتًا إلى أهمية تعليم الأطفال احترام الممتلكات العامة والمحافظة عليها.

وأشاد أمين الفتوى بدار الإفتاء بحب حسن لوالدته وحرصه على إهدائها وردة، كما أثنى على سؤاله عن أمور الدين في سن صغيرة، داعيًا الله أن يبارك فيه ويحفظه.