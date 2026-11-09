أحمد شاكر عبد اللطيف: والدي رفض دخولي مجال التمثيل في البداية وطلب مني دراسة الطب

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف إن والده المخرج شاكر عبد اللطيف كان يرغب في التحاقه بكلية الطب، موضحًا أنه كان عاشقًا للفن منذ طفولته، متأثرًا بعمل والده في المسرح القومي وإخراجه عددًا من الأعمال المسرحية المهمة.

وأضاف «عبد اللطيف»، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «CBC»، إن والده قرر إلحاقه بالمدرسة الألمانية بعدما أعجب بالتجربة التعليمية في ألمانيا خلال فترة بعثته، وكان يتوقع أن يصبح طبيبًا أو مهندسًا، خاصة أنه كان متفوقًا دراسيًا.

وأشار إلى أنه كان متعلقًا بالفن بسبب مشاهدته والده وهو يكتشف نجومًا كبارًا ويخرج أعمالًا مهمة على خشبة المسرح القومي، مشيرًا إلى أنه تأثر بأعمال مثل «رابعة العدوية» و«باكوس» و«حكم الشعوب» و«عودة الغائب»، وهو ما جعله يحب الفن منذ الصغر.

وأوضح أنه قرر التقدم إلى معهد السينما دون علم والده، الذي اكتشف الأمر لاحقًا وتواصل مع عميد المعهد الراحل شوقي محمد علي، مؤكدًا أن والده كان لديه تخوف من دخوله الوسط الفني بسبب التغيرات التي طرأت على المجال وصعوبة العمل فيه.

وأشار إلى أن والده كان يرى أن الفن في الماضي امتلك أبجديات مختلفة وكان يمثل قوة ناعمة رائعة لمصر، لافتًا إلى أنه رصد مبكرًا تراجع المسرح، ولذلك أسس مسرحًا خاصًا به للحفاظ على حلمه الفني.

وأكد أن والده وقف بجانبه بعدما تأكد من امتلاكه الموهبة والإصرار على استكمال مشواره، ونقل عنه قوله: «أنا لو ما كنتش شفت فيك الموهبة، كنت رحمتك من مشوار ما كنتش هتوصل فيه».