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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة في المعالج.. الكشف عن السر الأكبر لهاتف جالاكسي S27 ألترا

جالاكسي S27 ألترا
جالاكسي S27 ألترا

حسمت تسريبات جديدة الجدل الدائر حول المعالج الذي سيعمل به هاتف سامسونج الرائد القادم "جالاكسي S27 ألترا". 

وكشفت المعلومات أن الشركة الكورية الجنوبية اتخذت قراراً نهائياً ومفاجئاً بشأن الشريحة التي ستشغل أقوى هواتفها لعام 2027.

صراع المعالجات الساخن

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" المتخصص في التكنولوجيا، انتشرت مؤخراً شائعات تفيد بأن معالج "سناب دراجون" (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) الجديد يعاني من مشاكل في ارتفاع درجة الحرارة (Overheating). 

ونتيجة لذلك، توقع الكثيرون أن تتخلى سامسونج عنه، وتعتمد بالكامل على معالجها الخاص "إكسينوس 2700" (Exynos 2700) في جميع هواتف السلسلة القادمة.

وازدادت هذه التوقعات بعد ظهور نتائج اختبارات داخلية لسامسونج، أثبتت تفوق معالجها "إكسينوس" على معالج "سناب دراجون" بنسبة تصل إلى 20% في أداء الألعاب والمهام الثقيلة.

نفي قاطع وقرار نهائي

لكن شركة كوالكوم، المصنعة لمعالجات سناب دراجون، تدخلت بقوة ونفت تماماً وجود أي مشاكل حرارية في شريحتها الجديدة، مؤكدة أنها تعمل بكفاءة تامة.

ووفقاً للمسرب التقني المعروف "yeux1122"، قررت سامسونج التمسك بخطتها المعتادة ولن تتخلى عن معالج كوالكوم. وبناءً على ذلك، سيأتي هاتف "جالاكسي S27 ألترا" مزوداً بمعالج سناب دراجون الخارق في جميع أسواق العالم دون استثناء.

خطة سامسونج لباقي الهواتف

أما بالنسبة للإصدارات الأقل في السلسلة (S27 و S27 بلس)، فستتبع سامسونج سياسة “المعالج المزدوج”، حيث سيحصل المشترون في أمريكا وكندا والصين واليابان على نسخ تعمل بمعالج "سناب دراجون"، بينما ستطرح الشركة نفس الهاتفين بمعالجها الخاص "إكسينوس 2700" في باقي دول العالم، بما فيها الأسواق العربية.

جالاكسي S27 ألترا جالاكسي Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Exynos 2700 سامسونج

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