بعد تداول فيديو مثير للجدل.. نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل توضح موقفها من حمو المرشدي

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا رسميًا للرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو وصفته النقابة بغير اللائق، منسوب إلى شخص يدعى حمو المرشدي، موضحًا موقف النقابة من الشخص المذكور وحقيقة انتمائه إليها.

بيان مصطفى كامل

وأكد مصطفى كامل، في البيان، أن حمو المرشدي ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، ولا يحمل أي تصريح صادر عنها، مشددًا على أنه لا ينتمي إلى النقابة بأي شكل من الأشكال.

وشدد نقيب المهن الموسيقية على منع تشغيل حمو المرشدي نهائيًا من خلال جميع فروع النقابة بالمحافظات، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار توضيح موقف النقابة الرسمي من الواقعة المتداولة، وعدم تحميلها أي مسؤولية تتعلق بشخص لا يحمل عضويتها أو تصريحًا صادرًا عنها.

ويأتي بيان مصطفى كامل في أعقاب حالة الجدل التي أثارها الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليضع حدًا لما قد يثار من تساؤلات بشأن علاقة الشخص المذكور بنقابة المهن الموسيقية.