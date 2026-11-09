مهرجان القاهرة يكشف تفاصيل برنامج الإرشاد المهني بملتقى القاهرة السينمائي.. 5 مسارات متخصصة لدعم صناع الأفلام

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن التفاصيل الكاملة لبرنامج الإرشاد المهني لملتقى القاهرة السينمائي (Cairo Film Connection Mentorship Program)، الذي يُقام ضمن الدورة الثانية عشرة للملتقى، ويستهدف دعم صناع الأفلام وتطوير مشروعاتهم من خلال الاستفادة من خبرات خمسة من المتخصصين في مجالات مختلفة من صناعة السينما، عبر برنامج متكامل يبدأ قبل انطلاق المهرجان، ويستمر خلال فعالياته، ويمتد إلى ما بعد اختتامه.

ويقدم البرنامج خمسة مسارات متخصصة تشمل تطوير الأفلام الوثائقية، واستراتيجيات تقديم المشروعات السينمائية، وتطوير الميزانيات وإدارة التمويل بصورة إبداعية، واستراتيجيات المشاركة في المهرجانات والتواصل مع هيئات البث الأوروبية، إلى جانب مسار جديد للشؤون القانونية والتعاقدات السينمائية وحقوق الملكية الفكرية.

ويشارك في تقديم الإرشاد كل من المخرجة والمنتجة جيهان الطاهري، والخبير القانوني المصري خالد العربي، والكاتب والمخرج والمنتج المصري محمد حماد، والمخرج والمنتج والمونتير خالد شميس، والمنتجة والخبيرة السينمائية الهولندية مارجي دي كونينج، الذين يجمعون خبرات متنوعة في صناعة الأفلام وتطويرها وتمويلها وتوزيعها، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من رؤى مهنية متعددة تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم واحتياجاتها.

جيهان الطاهري – تطوير الأفلام الوثائقية

تتمتع المخرجة والمنتجة والكاتبة والفنانة البصرية جيهان الطاهري بمسيرة سينمائية حافلة، أخرجت وأنتجت خلالها أكثر من 15 فيلمًا، وحصدت أعمالها جوائز وتقديرًا دوليًا. وهي عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) منذ عام 2017، كما عُرضت أعمالها الفنية في متاحف وتظاهرات فنية دولية، ولها مؤلفات منشورة تتناول قضايا سياسية وتاريخية.

وإلى جانب عملها السينمائي، تتمتع الطاهري بخبرة واسعة في توجيه صناع الأفلام من خلال المختبرات وورش التطوير الدولية، وشاركت في مجالس إدارة عدد من المؤسسات السينمائية الأفريقية والدولية، من بينها الاتحاد الأفريقي للسينمائيين ورابطة صناع الأفلام الأفارقة في الشتات.

وتخصص خبرتها ضمن البرنامج لدعم صناع الأفلام الوثائقية، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وصياغة رؤاهم الإبداعية، وصولًا إلى بناء أفلام تتمتع بهوية فنية واضحة وقدرة على الوصول إلى الجمهور.

خالد العربي – الشؤون القانونية والتعاقدات السينمائية وحقوق الملكية الفكرية

خالد العربي خبير قانوني مصري متخصص في قانون الترفيه والملكية الفكرية وحقوق المؤلف، ومؤسس «مكتب العربي للمحاماة» بالقاهرة، الذي يقدم خدمات قانونية متخصصة للفنانين وصناع الأفلام والكتّاب وشركات الإنتاج، تشمل صياغة العقود والتفاوض بشأنها، والتمثيل القانوني، وحماية الحقوق الفكرية والإبداعية.

وقدم العربي استشارات قانونية لعدد من الأفلام التي حققت حضورًا بارزًا في المهرجانات الدولية، من بينها «كباتن الزعتري» و«ستموت في العشرين» و«وداعًا جوليا». ويحمل درجة الليسانس في الحقوق والماجستير في القانون من جامعة المنصورة.

ويقدم العربي مسارًا متخصصًا في الجوانب القانونية لصناعة السينما، يتناول حقوق الملكية الفكرية، والتعاقدات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع، والحقوق والالتزامات القانونية للأطراف المشاركة في صناعة الفيلم، بما يساعد صناع الأفلام على حماية مشروعاتهم وإدارة علاقاتهم المهنية على أسس قانونية واضحة.

محمد حماد – تطوير الميزانيات وإدارة التمويل بصورة إبداعية

محمد حماد كاتب ومخرج ومنتج سينمائي مصري، لفت الأنظار بفيلمه الروائي الطويل الأول «أخضر يابس»، الذي عُرض في مهرجان لوكارنو السينمائي، وحصد عنه جائزة أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ليؤكد حضوره واحدًا من الأصوات المتميزة في السينما المصرية المستقلة.

وواصل حماد مسيرته بفيلمه الروائي الطويل الثاني «خروج آمن»، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن برنامج «بانوراما» بمهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2026، قبل أن يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وشارك حماد في لجان تحكيم عدد من المهرجانات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

ومن واقع تجربته في الكتابة والإخراج والإنتاج، يقدم حماد الإرشاد في مجال تطوير الميزانيات وإدارة التمويل بصورة إبداعية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإمكانات الإنتاجية ومتطلبات الرؤية الفنية، ومساعدة صناع الأفلام على توظيف الموارد المتاحة بما يخدم مشروعاتهم السينمائية.

خالد شميس – استراتيجيات تقديم المشروعات السينمائية

خالد شميس مخرج ومنتج ومونتير سينمائي، تمتد خبرته لأكثر من 25 عامًا في صناعة الأفلام، عمل خلالها في بيئات إنتاجية متنوعة، ومن أبرز أعماله «الإمام وأنا» و«كلاب العقيد الضالة».

وأسس شميس برنامج «راف كات لاب أفريقيا» (Rough Cut Lab Africa)، المتخصص في دعم صناع الأفلام الأفارقة خلال مراحل المونتاج وتطوير البناء السردي لأعمالهم. كما يشغل عضوية مجلس إدارة معهد ديربان فيلم مارت، ويشارك في مجلس إدارة رابطة المونتيرين في جنوب أفريقيا، وهو زميل دكتوراه في مركز بحوث العلوم الإنسانية بجامعة كيب الغربية.

ويخصص شميس مشاركته في البرنامج لتطوير مهارات تقديم المشروعات السينمائية أمام المنتجين والممولين وممثلي المؤسسات السينمائية، من خلال العمل على صياغة عروض مهنية واضحة ومقنعة، تساعد صناع الأفلام على إبراز العناصر الإبداعية والإنتاجية لمشروعاتهم وتعزيز فرص حصولها على الدعم.

مارجي دي كونينج – استراتيجيات المهرجانات والتواصل مع هيئات البث الأوروبية

مارجي دي كونينج منتجة وصانعة أفلام وثائقية وخبيرة هولندية في برمجة الأفلام، تشغل منصب المديرة العامة لمؤسسة «موفيز ذات ماتر» (Movies that Matter)، بعدما تولت الإدارة الفنية لمهرجان المؤسسة منذ عام 2019.

وسبق لها العمل في إدارة البرامج الوثائقية بشبكتي البث الهولنديتين IKON وEO، ودرست بجامعة أمستردام، كما شاركت في لجان تحكيم وجلسات تقديم المشروعات بعدد من المهرجانات الدولية، وهي عضو في الأكاديمية الأوروبية للأفلام وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).

وتقدم دي كونينج خبرتها في تطوير استراتيجيات مشاركة الأفلام في المهرجانات الدولية، واختيار المنصات المناسبة لعرضها، والتواصل مع هيئات البث الأوروبية، وبناء علاقات مهنية تسهم في توسيع فرص انتشار الأفلام ووصولها إلى أسواق وجماهير جديدة.

عن برنامج الإرشاد المهني لملتقى القاهرة السينمائي

يمثل برنامج الإرشاد المهني إحدى المبادرات الجديدة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي في دورته الثانية عشرة، بهدف توفير دعم متخصص للمشروعات السينمائية المختارة، يتجاوز اللقاءات المهنية التقليدية إلى بناء علاقة مستمرة بين صناع الأفلام والخبراء المشاركين.

ويعتمد البرنامج على مراحل مكثفة تبدأ قبل انطلاق المهرجان، وتتواصل خلال فعالياته وبعد انتهائها، بما يمنح المشاركين فرصة لتطوير مشروعاتهم والاستفادة من المشورة المهنية في مراحل مختلفة من العمل السينمائي.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية أوسع لتطوير ملتقى القاهرة السينمائي وتحويله إلى منصة مستمرة على مدار العام، من خلال إطلاق أنشطة وبرامج مهنية متخصصة يجري الإعلان عنها تباعًا، بهدف تعزيز التواصل مع صناع الأفلام، ومواكبة احتياجاتهم، ودعم تطورهم المهني.

ويشكل البرنامج إضافة إلى المبادرات التي تقدمها أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تسعى إلى بناء جسور التواصل بين المواهب العربية والخبرات الدولية، وخلق فرص جديدة للتعاون والإنتاج المشترك وتبادل المعرفة بين العاملين في صناعة السينما.

عن ملتقى القاهرة السينمائي

يُعد ملتقى القاهرة السينمائي إحدى المنصات المهنية الرئيسية ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ويهدف إلى دعم المشروعات السينمائية العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، من خلال ربط صناعها بالمنتجين والموزعين وصناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية، بما يعزز فرص الإنتاج المشترك ووصول الأفلام إلى الأسواق والجمهور.

ويواصل الملتقى دوره في اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة ودعم التجارب الإبداعية الواعدة، عبر اللقاءات المهنية والجوائز وفرص الدعم التي تقدمها المؤسسات والجهات الشريكة، بما يسهم في تطوير صناعة الأفلام العربية وتعزيز حضورها الدولي.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.