عمرو محمود ياسين ينتقد صراعات السوشيال ميديا: الدنيا مش مستاهلة كل دا

وجّه الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين رسالة بشأن حالة الصراعات والخلافات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استيائه من حجم التصادم والتنافر بين المستخدمين، سواء من أصحاب الشأن أو الداعمين لهم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، محذرًا من الانشغال بالخلافات والإساءة المتبادلة، ومذكرًا بحجم الإنسان الضئيل أمام اتساع الكون، قائلًا: «الدنيا مش مستاهلة كل ده صدقوني».

وأضاف أن الشمس يبلغ حجمها نحو مليون و300 ألف مرة حجم كوكب الأرض، ورغم ذلك فهي مجرد نجم بين مليارات النجوم في مجرتنا، متسائلًا عن حجم الكون بأكمله، ومؤكدًا أن تذكر الإنسان لحجمه الحقيقي قد يجعله أكثر رحمة بالآخرين، بدلًا من إهانة بعضهم البعض.

من جانب آخر، بعد الإعلان عن انضمام حكاية "جثة حية" إلى سلسلة "القصة الكاملة"، كشف الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين عن بعض تفاصيل العمل، مؤكداً أن الحكاية تحمل خلفيات نفسية وتعقيدات إنسانية شديدة، وأنها تجمع أربعة نجوم يقدمون مباراة تمثيلية مميزة.

وفي أول تصريح له عقب الإعلان عن العمل، تحدث عمرو محمود ياسين مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، عن طبيعة الحكاية ورؤيته لدراما الجريمة، خاصة في ظل الجدل المثار مؤخراً حول تأثير هذا النوع من الأعمال على الجمهور.

بعد الإعلان عن انضمام حكاية "جثة حية" إلى سلسلة "القصة الكاملة"، كشف الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين عن بعض تفاصيل العمل، مؤكداً أن الحكاية تحمل خلفيات نفسية وتعقيدات إنسانية شديدة، وأنها تجمع أربعة نجوم يقدمون مباراة تمثيلية مميزة.

وفي أول تصريح له عقب الإعلان عن العمل، تحدث عمرو محمود ياسين مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، عن طبيعة الحكاية ورؤيته لدراما الجريمة، خاصة في ظل الجدل المثار مؤخراً حول تأثير هذا النوع من الأعمال على الجمهور.