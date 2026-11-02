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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل «جثة حية».. ويدافع عن دراما الجريمة في أول تعليق على تصريحات كاملة أبو ذكري

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
تقى الجيزاوي

بعد الإعلان عن انضمام حكاية "جثة حية" إلى سلسلة "القصة الكاملة"، كشف الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين عن بعض تفاصيل العمل، مؤكداً أن الحكاية تحمل خلفيات نفسية وتعقيدات إنسانية شديدة، وأنها تجمع أربعة نجوم يقدمون مباراة تمثيلية مميزة.

وفي أول تصريح له عقب الإعلان عن العمل، تحدث عمرو محمود ياسين مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، خلال برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، عن طبيعة الحكاية ورؤيته لدراما الجريمة، خاصة في ظل الجدل المثار مؤخراً حول تأثير هذا النوع من الأعمال على الجمهور.

وتضم حكاية "جثة حية" كلاً من رانيا يوسف، وأحمد خالد صالح، وأحمد مجدي، وثراء جبيل، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي.

وخلال الحوار، تطرق المؤلف إلى تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري بشأن الأعمال الدرامية التي تتناول السفاحين وجرائم القتل، واحتمالية مساهمتها في انتشار الجرائم، مؤكداً احترامه الكبير لها ولتجربتها الفنية، لكنه أشار إلى أنها قدمت بنفسها أعمالاً ناجحة تناولت عوالم الجريمة، من بينها "سجن النساء" و"100 وش"

وقال عمرو محمود ياسين إنه يعتقد أن كاملة أبو ذكري ربما كانت تقصد أمراً محدداً في طريقة تناول الجريمة، وليس رفض دراما الجريمة بشكل عام، مضيفاً: "مش معنى إننا بنعرض جريمة إننا بنشجع عليها"

وأوضح أن الجريمة سلوك بشري موجود منذ فجر التاريخ، وليست نتاجاً للفن، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لدراما الجريمة تكمن في محاولة فهم الدوافع والخلفيات النفسية والإنسانية التي قد تدفع إنساناً طبيعياً إلى ارتكاب جريمة، وليس مجرد عرض الواقعة أو إعادة سرد تفاصيلها

حكاية جثة حية سلسلة القصة الكاملة عمرو محمود ياسين

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