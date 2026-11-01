عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل مسلسل «جثة حية»

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن تفاصيل أحدث أعماله الدرامية، والذي يحمل اسم «جثة حية»، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنًا عن انطلاق مشروع درامي جديد يجمع نخبة من الفنانين، وسط حالة من التشويق والإثارة التي أثارها اسم العمل بين الجمهور.

وشارك عمرو محمود ياسين متابعيه صور من الكواليس و اعلان عن قائمة أبطال المسلسل وفريق العمل المشارك في تنفيذه، وعلق عليه بعبارات تحمل طابعًا غامضًا، حيث كتب: «يا ترى منين الجثة ومين الحية؟»، في إشارة إلى طبيعة الأحداث التي يبدو أنها ستدور في إطار مليء بالأسرار والمفاجآت، دون الكشف عن تفاصيل القصة أو الشخصيات حتى الآن.

أبطال مسلسل جثة حية

ويضم مسلسل «جثة حية» مجموعة من الفنانين، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف، والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد مجدي، والفنانة ثراء جبيل، الذين يجتمعون في تجربة درامية جديدة من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج حسام علي.

أن تكشف الشركة المنتجة وصناع المسلسل عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الأحداث وموعد العرض، خاصة أن الإعلان الأول للعمل اعتمد على إثارة فضول الجمهور من خلال اسمه اللافت والتساؤل حول العلاقة بين «الجثة» و«الحية»، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتوقعات بشأن القصة.

عمرو محمود ياسين يواصل مشواره في الدراما

ويأتي مسلسل «جثة حية» ضمن الأعمال الجديدة التي يستعد المؤلف عمرو محمود ياسين لتقديمها للجمهور، حيث يحرص دائمًا على تقديم حكايات درامية تعتمد على التشويق وتطور الأحداث، مع الاهتمام بالتفاصيل الإنسانية والنفسية للشخصيات.