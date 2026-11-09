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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البيت الروسي بالإسكندرية يجمع مصممي الأزياء المصريين والروس في فعالية "روسيا.. مصر بيت واحد"

البيت الروسي بالإسكندرية
البيت الروسي بالإسكندرية
أ ش أ

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، فعالية ثقافية وفنية بعنوان «روسيا.. مصر بيت واحد» بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية في روسيا، وأسبوع شعوب روسيا العالمي، وذلك بمشاركة مصممي أزياء روس ومصريين، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالتراث والتقاليد المشتركة بين البلدين.

وشهدت الفعالية التي أقيمت اليوم / الاثنين / تقديم مجموعة متنوعة من عروض الأزياء التي استلهمت عناصرها من التراثين الروسي والمصري، حيث استعرض المشاركون ملامح من تقاليد البلدين في الماضي والحاضر، من خلال تصميمات جمعت بين الأصالة والابتكار.

شارك طلاب كلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس، تحت إشراف الدكتور محمد سعد، بمجموعة من التصميمات المستوحاة من التراث الثقافي لشبه جزيرة سيناء، عكست من خلالها إبداعات المصممين الشباب جماليات الوحدات الزخرفية والنقوش التراثية الأصيلة للمنطقة.

كما حظي عرض الأكاليل الروسية «موكب الكوكوشنيك» باهتمام الحضور، حيث قدم تشكيلة متنوعة من أغطية الرأس التقليدية التي تمثل أحد أبرز رموز التراث الروسي، إلى جانب فقرات فنية تضمنت مجموعة من الأغاني الروسية والمصرية، أضفت أجواء احتفالية على اللقاء.

كما قدمت أحدث مجموعة لملابس الأطفال والتي تميزت بكونها من تصميم وإبداع الأطفال المشاركين أنفسهم، كما شهد الحضور عرض مجموعة «بين الثلج والرمال»، التي مزجت بين ملامح الثقافتين الروسية والمصرية في تصميمات الأزياء.

البيت الروسي بالإسكندرية الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية في روسيا شعوب روسيا العالمي

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