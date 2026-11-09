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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال العدل يكشف تفاصيل مسلسله الجديد في رمضان.. ويؤكد: نقدم «الشعبي الشيك»

جمال العدل
جمال العدل
أحمد إبراهيم

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل مسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، والذي يحمل اسم «في حتة تانية» كاسم مؤقت للعمل.

وأوضح جمال العدل أن الشركة تستعد للمنافسة في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، اللذين تعاونا من قبل في مسلسل «ورد وشوكولاتة»، وحققا نجاحًا كبيرًا معًا، وهو ما شجعه على تكرار التجربة.

مسلسل فى حتة تانية

وأضاف أن المسلسل يحمل طابعًا مختلفًا، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية، لكنه يقدم ما وصفه بـ«الشعبي الشيك»، المستمد من الأحياء والشخصيات التي يعرفها الجمهور، بأجوائها وتفاصيلها الأصيلة.

المسلسل بطولة الفنان محمد فراج، أحمد مجدي، صابرين، سماح أنور، إلى جانب نخبة أخرى من النجوم، ويشهد العمل تعاونًا يجمع للمرة الأولى بين صابرين وسماح أنور.

وتطرق العدل إلى أسباب اختياره تقديم المسلسل في 15 حلقة بدلًا من 30 حلقة، مؤكدًا أن طبيعة المشاهد حاليًا اختلفت، ولم يعد لديه الصبر نفسه لمتابعة الأعمال الطويلة، واستشهد العدل بعدد من الأعمال الدرامية الشهيرة التي قدمت في 15 حلقة وحققت نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن عدد الحلقات ليس معيارًا لنجاح العمل، بقدر ما تمثله جودة الحكاية وقدرتها على جذب الجمهور.

جمال العدل
جمال العدل
جمال العدل المنتج جمال العدل مسلسل فى حتة تانية ماندو العدل محمد فراج أحمد مجدي صابرين

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